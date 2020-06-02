Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:23
https://ria.ru/20200602/1572352821.html
Дату открытия московского парка "Остров мечты" пока не определили
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569263413_0:96:3299:1951_1036x0_80_0_0_624cc3dac49fffd6dd91b13342a5715d.jpg
РИА Новости

Дату открытия московского парка "Остров мечты" пока не определили

15:23 02.06.2020
127
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТематический парк "Остров мечты"
Тематический парк Остров мечты
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Столичный парк развлечений "Остров мечты" пока не планирует открываться в связи с ослаблением ограничительных мер по COVID-19, точная дата открытия еще не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
Неработающий фонтан перед Государственным академическим Большим театром (ГАБТ) на Театральной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
Вчера, 12:54Распространение нового коронавируса
Театры и концертные залы в РФ откроют в последнюю очередь
"Точная дата открытия "Острова мечты" после карантина еще не определена", - сообщили в пресс-службе ХК "Остров мечты".
"Остров мечты" – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов. Парк развлечений "Остров мечты" включает 9 тематических зон с 27 экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве возобновили работу парки
1 июня, 17:43Распространение нового коронавируса
Опубликована интерактивная карта загруженности московских парков
000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Остров мечты (парк)КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Воздушный парад Победы в Москве
На параде Победы в Москве авиация пролетит 16 группами
Мишустин представил Путину общенациональный план восстановления экономики
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Продавец мороженного в защитной маске в ГУМе
В Москве выписали 57 протоколов в отношении непродовольственных магазинов
Воздушный парад Победы в Москве
Воздушная часть парада Победы пройдет в 37 городах России и Сирии
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
Режиссеры и главы музеев поддержали введение графика прогулок в Москве
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу в регионах
Медик у машины скорой помощи
Роспотребнадзор рекомендует при госпитализации проверять всех на COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Минкомсвязь рассказала о российских журналистах, заболевших COVID-19
Главный вход Московского зоопарка
Московский зоопарк продлил режим закрытия для посетителей
Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Ионин
Эсеры внесут в Госдуму проект о запрете блокировки Telegram
Магазин сети Красное и Белое в Москве
Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов "Красное & Белое"
Президент РФ Владимир Путин
Главное — поддержать граждан и компании, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Волин рассказал об экономии на прекращении ночного вещания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
Лента новостейМолния