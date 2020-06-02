Дату открытия московского парка "Остров мечты" пока не определили

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Столичный парк развлечений "Остров мечты" пока не планирует открываться в связи с ослаблением ограничительных мер по COVID-19, точная дата открытия еще не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
"Точная дата открытия "Острова мечты" после карантина еще не определена", - сообщили в пресс-службе ХК "Остров мечты".
"Остров мечты" – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов. Парк развлечений "Остров мечты" включает 9 тематических зон с 27 экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.