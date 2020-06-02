Путин рассказал о планах обсудить макроэкономические тенденции

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о серии совещаний по отдельным отраслям, рассказал, что в ближайшее время планируется обсудить ключевые макроэкономические тенденции и вопросы, связанные с бюджетным планированием.
"У нас запланировано продолжение серии совещаний по проблемам конкретных отраслей. Например, знаете тоже, что завтра будем рассматривать меры поддержки легкой промышленности. Кроме того, в ближайшее время обсудим и ключевые макроэкономические тенденции, вопросы, связанные с бюджетным планированием. Здесь много очень вопросов", - сказал Путин в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.