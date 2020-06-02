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2020-06-02T15:18
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Путин рассказал о планах обсудить макроэкономические тенденции
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РИА Новости

Путин рассказал о планах обсудить макроэкономические тенденции

15:18 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о серии совещаний по отдельным отраслям, рассказал, что в ближайшее время планируется обсудить ключевые макроэкономические тенденции и вопросы, связанные с бюджетным планированием.
"У нас запланировано продолжение серии совещаний по проблемам конкретных отраслей. Например, знаете тоже, что завтра будем рассматривать меры поддержки легкой промышленности. Кроме того, в ближайшее время обсудим и ключевые макроэкономические тенденции, вопросы, связанные с бюджетным планированием. Здесь много очень вопросов", - сказал Путин в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
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