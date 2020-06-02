Около 70% аудитории кабельного и спутникового ТВ получают HD-изображение

Другое или прежнее: изменится ли кино и ТВ после пандемии Киноиндустрия и телевидение – это некие "живые организмы", которые либо задают содержание, тон и стиль в культурном и информационном дискурсах, либо следуют за общественными запросами и потребностями. А что явит нам посткоронавирусный мир?