Около 70% аудитории кабельного и спутникового ТВ получают HD-изображение

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Формат HD достаточно свободно присутствует на российском телевидении в кабеле и в спутнике, порядка 70% ТВ-аудитории получают изображение в этом формате, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Мы чётко видим, что пока HD уже достаточно полно присутствует и в кабеле, и у спутниковых операторов, плюс HPTV, это на сегодняшний день уже порядка 70% тех телезрителей, которые получают телевизионную картинку, поэтому достаточно широко представлен", - сказал Волин в онлайн-интервью для проекта "HАТ Live".
17 апреля, 15:56АкцентыДругое или прежнее: изменится ли кино и ТВ после пандемии Киноиндустрия и телевидение – это некие "живые организмы", которые либо задают содержание, тон и стиль в культурном и информационном дискурсах, либо следуют за общественными запросами и потребностями. А что явит нам посткоронавирусный мир?
Он отметил, что сейчас идет обсуждаем с отраслью, насколько она готова к переходу на формат HD финансово. "Финансовой готовности не видим, и, кстати, ряд технических задач еще не решено", - уточнил Волин.