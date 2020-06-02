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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:15
https://ria.ru/20200602/1572352303.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 44,2 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_d018ede8634fe126ee6ca929648ab48b.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 44,2 тысячи

15:15 02.06.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 852, до 44255, скончались еще три пациента, всего умерших 243, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни он снижается и составляет менее 900. На понедельник в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 43403, в том числе сообщалось о 240 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
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"Зарегистрированы 44255 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 562945 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 19195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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