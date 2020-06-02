В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 44,2 тысячи

"Зарегистрированы 44255 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 562945 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.