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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:12
https://ria.ru/20200602/1572352031.html
В Ивановской области умер 19-й пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

В Ивановской области умер 19-й пациент с коронавирусом

15:12 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2057 человек, скончался девятнадцатый пациент, у которого была тяжелая форма заболевания, сообщил во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
По состоянию на 2 июня, в регионе зарегистрированы 2140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставили 83 диагноза. В числе новых случаев обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями 35 человек, по контакту с ранее заболевшими – 45 человек, и три человека прибыли из Москвы.
На стационарном лечении находятся 674 пациента, в том числе на кислородной поддержке 120 человек, на аппаратах ИВЛ – 11. Свободных коек для пациентов с COVID-19 на данный момент в регионе 93.
На утро вторника в области 18 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались.
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"И сегодня у нас ещё один летальный случай – пациент, 91 год, очень тяжелое течение болезни, находился на аппарате ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Этот случай мы подадим в официальную статистику", – сказал Фокин.
За сутки в области прошла большая выписка амбулаторных и стационарных пациентов.
"С выздоровлением выписаны 78 человек. Таким образом, суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 864 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус", - сообщает облправительство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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