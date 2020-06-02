В Ивановской области умер 19-й пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Число пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2057 человек, скончался девятнадцатый пациент, у которого была тяжелая форма заболевания, сообщил во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

По состоянию на 2 июня, в регионе зарегистрированы 2140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставили 83 диагноза. В числе новых случаев обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями 35 человек, по контакту с ранее заболевшими – 45 человек, и три человека прибыли из Москвы

На стационарном лечении находятся 674 пациента, в том числе на кислородной поддержке 120 человек, на аппаратах ИВЛ – 11. Свободных коек для пациентов с COVID-19 на данный момент в регионе 93.

На утро вторника в области 18 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались.

"И сегодня у нас ещё один летальный случай – пациент, 91 год, очень тяжелое течение болезни, находился на аппарате ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Этот случай мы подадим в официальную статистику", – сказал Фокин.

За сутки в области прошла большая выписка амбулаторных и стационарных пациентов.

"С выздоровлением выписаны 78 человек. Таким образом, суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 864 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус", - сообщает облправительство.