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2020-06-03T02:55
https://ria.ru/20200602/1572351874.html
Источник: надругавшийся и убивший девочку в Крыму оказался ее крестным
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РИА Новости

Источник: надругавшийся и убивший девочку в Крыму оказался ее крестным

15:10 02.06.2020 (обновлено: 02:55 03.06.2020)
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© Фото : ГСУ СКР по Республике Крым и СевастополюВ Республике Крым мужчина задержан по подозрению в убийстве 6-летней девочки
В Республике Крым мужчина задержан по подозрению в убийстве 6-летней девочки
© Фото : ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Мужчина, которого задержали по подозрению в надругательстве и убийстве шестилетней девочки в Крыму, был не только приятелем ее отца, но и крестным ребенка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, днем 31 мая девочка вместе с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Отец девочки, находясь на берегу Северо-Крымского канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду.
"Подозреваемый в убийстве девочки – ее крестный", - сказал источник.
Как сообщал СК, подозреваемый сам сознался в совершенном преступлении. Отец ребенка тоже задержан: следствие полагает, что он оставил девочку в опасности, это статья УК РФ.
Ранее сообщалось, что поисками девочки занимались следователи и следователи-криминалисты ГСУСК по Крыму, полиция, МЧС, Росгвардия, а также поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Крым". Тело ребенка нашли водолазы в Северо-Крымском канале.
Город Симферополь в Крыму
1 июня, 13:12
Прокуратура Крыма оценит обстановку в семье пропавшей девочки
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