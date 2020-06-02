Источник: надругавшийся и убивший девочку в Крыму оказался ее крестным

По версии следствия, днем 31 мая девочка вместе с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Отец девочки, находясь на берегу Северо-Крымского канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду.