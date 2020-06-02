Источник: надругавшийся и убивший девочку в Крыму оказался ее крестным

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Мужчина, которого задержали по подозрению в надругательстве и убийстве шестилетней девочки в Крыму, был не только приятелем ее отца, но и крестным ребенка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, днем 31 мая девочка вместе с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Отец девочки, находясь на берегу Северо-Крымского канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду.
"Подозреваемый в убийстве девочки – ее крестный", - сказал источник.
Как сообщал СК, подозреваемый сам сознался в совершенном преступлении. Отец ребенка тоже задержан: следствие полагает, что он оставил девочку в опасности, это статья УК РФ.
Ранее сообщалось, что поисками девочки занимались следователи и следователи-криминалисты ГСУСК по Крыму, полиция, МЧС, Росгвардия, а также поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Крым". Тело ребенка нашли водолазы в Северо-Крымском канале.