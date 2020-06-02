МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Более 500 самолетов и вертолетов примут участие в парадах Победы 24 июня в 37 городах Более 500 самолетов и вертолетов примут участие в парадах Победы 24 июня в 37 городах России Сирии , сообщил врио главкома Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов.

"Всего участие авиации в парадах и торжественных мероприятиях 24 июня спланировано в 37 населенных пунктах, задействовано 511 воздушных судов", - сказал он во вторник на селекторном совещании.

Пешие же парады, как сообщалось, пройдут менее масштабно – в 28 городах.

Если более детально, то в Западном военном округе авиацию привлекут к празднованию в пяти городах, задействуют 142 самолета и вертолета.

На территории Центрального округа - в 12 городах с привлечением 90 воздушных судов.

В Восточном округе - в шести городах, будут задействованы 83 самолета и вертолета.

В Южном округе авиацию задействуют в 12 городах, привлекут 164 воздушных судна.