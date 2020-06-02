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75 лет Великой Победы
2020-06-02T15:11
https://ria.ru/20200602/1572351838.html
Воздушная часть парада Победы пройдет в 37 городах России и Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571202344_0:0:1875:1055_1036x0_80_0_0_de181684f7bed4ca91b4602473324dcb.jpg
РИА Новости

Воздушная часть парада Победы пройдет в 37 городах России и Сирии

15:11 02.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Более 500 самолетов и вертолетов примут участие в парадах Победы 24 июня в 37 городах России и Сирии, сообщил врио главкома Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов.
"Всего участие авиации в парадах и торжественных мероприятиях 24 июня спланировано в 37 населенных пунктах, задействовано 511 воздушных судов", - сказал он во вторник на селекторном совещании.
Пешие же парады, как сообщалось, пройдут менее масштабно – в 28 городах.
Если более детально, то в Западном военном округе авиацию привлекут к празднованию в пяти городах, задействуют 142 самолета и вертолета.
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На территории Центрального округа - в 12 городах с привлечением 90 воздушных судов.
В Восточном округе - в шести городах, будут задействованы 83 самолета и вертолета.
В Южном округе авиацию задействуют в 12 городах, привлекут 164 воздушных судна.
Еще два парада пройдут на Северном флоте и в Сирии, итого 32 самолета и вертолета.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВоздушно-космические силы РоссииПарад ПобедыСирия
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