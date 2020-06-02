Эсеры внесут в Госдуму проект о запрете блокировки Telegram

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" все равно внесут в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram в период особых режимов, несмотря на отрицательный отзыв Минкомсвязи, внесение планируется через неделю, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Дмитрий Ионин.
Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов в апреле подготовили законопроект, которым предлагается запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информационного ресурса госорганов. Законопроект предлагает дополнить статью 15.4 закона "Об информации" положением, согласно которому решение о блокировке не распространяется "в отношении организаторов распространения информации в сети "Интернет", сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации". Парламентарии также направили запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, в котором просили поддержать законопроект.
Минкомсвязь РФ законопроект не поддержала, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Решили, что все равно будем вносить. После этой региональной недели", - сказал Ионин РИА Новости.