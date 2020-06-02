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Туризм
2020-06-02T16:00
https://ria.ru/20200602/1572351681.html
Эксперты рассказали, в какие регионы чаще всего ездили деловые туристы
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РИА Новости

Эксперты рассказали, в какие регионы чаще всего ездили деловые туристы

16:00 02.06.2020
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© Fotolia / peshkovaМужчина наблюдает за взлетающим самолетом
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом
© Fotolia / peshkova
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Эксперты выяснили, в какие города клиенты чаще всего совершали деловые поездки в апреле и мае 2020 года, их длительность, а также среднюю стоимость билетов и проживания в отелях, сообщает OneTwoTrip for Business.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество железнодорожных поездок в Москву и Санкт-Петербург сократилось в 2,5 раза, однако столицы продолжают занимать лидирующие позиции.
Спад наблюдается и относительно других городов, таких как Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Саратов. При этом командированные сотрудники стали в четыре раза чаще ездить в Читу и в 2,5 раза чаще — в Иркутск. Вероятно, это связано с тем, что там находятся многие производственные и добывающие предприятия. Средняя стоимость билета на поезд уменьшилась на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 300 рублей.
Схожая ситуация произошла с авиаперелетами. Бизнес-путешественники реже пользовались рейсами до Москвы (на 25 процентов) и Санкт-Петербурга (на 30 процентов). Но есть города, в которые летали чаще, чем прошлой весной. Это Новосибирск и Новый Уренгой (примерно в четыре раза), Симферополь (более, чем в два раза), Уфа (почти в три раза). Также небольшой рост спроса произошел на рейсы в Самару и Ростов-на-Дону. Средняя стоимость авиабилета составляла 11 600 рублей — это почти на девять процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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В апреле и мае этого года, как и в 2019-м, командированные сотрудники чаще всего останавливались в отелях на одну ночь — таких чуть больше половины (55,2 процента). В прошлом году бизнес-поездки с проживанием более, чем восьми ночей были редкостью (всего 2,3 процента), сейчас такие длительные командировки составляют целую четверть (24,6 процента). В два раза сократилось количество бронирований на две-три ночи, и в два раза увеличился спрос на проживание продолжительностью от четырех до семи дней. В среднем компании тратили на одну ночь проживания сотрудника в отеле 3 300 рублей, что почти в два раза меньше, чем в 2019 году (6 100 рублей).
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