Эксперты рассказали, в какие регионы чаще всего ездили деловые туристы

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Эксперты выяснили, в какие города клиенты чаще всего совершали деловые поездки в апреле и мае 2020 года, их длительность, а также среднюю стоимость билетов и проживания в отелях, сообщает OneTwoTrip for Business.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество железнодорожных поездок в Москву и Санкт-Петербург сократилось в 2,5 раза, однако столицы продолжают занимать лидирующие позиции.

Спад наблюдается и относительно других городов, таких как Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Саратов. При этом командированные сотрудники стали в четыре раза чаще ездить в Читу и в 2,5 раза чаще — в Иркутск. Вероятно, это связано с тем, что там находятся многие производственные и добывающие предприятия. Средняя стоимость билета на поезд уменьшилась на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 300 рублей.

Схожая ситуация произошла с авиаперелетами. Бизнес-путешественники реже пользовались рейсами до Москвы (на 25 процентов) и Санкт-Петербурга (на 30 процентов). Но есть города, в которые летали чаще, чем прошлой весной. Это Новосибирск и Новый Уренгой (примерно в четыре раза), Симферополь (более, чем в два раза), Уфа (почти в три раза). Также небольшой рост спроса произошел на рейсы в Самару и Ростов-на-Дону. Средняя стоимость авиабилета составляла 11 600 рублей — это почти на девять процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.