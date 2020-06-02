Государство поддержит частные театры и концертные организации

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Государство планирует компенсировать затраты негосударственных театральных и концертных организаций в период отмены представлений из-за коронавируса, следует из документа, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

"В сфере культуры предполагается реализовать мероприятия, направленные на предотвращение влияния санитарно-эпидемиологических ограничений для организаций, деятельность которых была фактически остановлены в период их действия… Мероприятия по поддержке культуры: компенсация затрат российских негосударственных театрально-концертных организаций в период отмены проведения культурно-массовых мероприятий", - сказано в документе "Общенациональный план действий".