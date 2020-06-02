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Культура
2020-06-02T15:08
https://ria.ru/20200602/1572351589.html
Государство поддержит частные театры и концертные организации
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РИА Новости

Государство поддержит частные театры и концертные организации

15:08 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАфиша Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Афиша Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Государство планирует компенсировать затраты негосударственных театральных и концертных организаций в период отмены представлений из-за коронавируса, следует из документа, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
"В сфере культуры предполагается реализовать мероприятия, направленные на предотвращение влияния санитарно-эпидемиологических ограничений для организаций, деятельность которых была фактически остановлены в период их действия… Мероприятия по поддержке культуры: компенсация затрат российских негосударственных театрально-концертных организаций в период отмены проведения культурно-массовых мероприятий", - сказано в документе "Общенациональный план действий".
Также предусматривается оказание государственной поддержки федеральным учреждениям культуры, деятельность которых была полностью или частично приостановлена в связи с коронавирусом.
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