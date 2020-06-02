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В России хотят создать "социальное казначейство" для поддержки населения
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РИА Новости

В России хотят создать "социальное казначейство" для поддержки населения

15:07 02.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России планируют создать "социальное казначейство" для предоставления мер соцподдержки и содействию занятости, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, следует из общенационального плана действий, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, в план вошли выплата пособий в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет с апреля по июнь, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет, ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей от 3 до 7 лет, а также повышение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
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"Создание "социального казначейства", осуществляющего функции предоставления мер социальной поддержки и содействия занятости населения; реализация механизма предоставления гражданам мер социальной поддержки в беззаявительном порядке; реализация электронного сертификата как механизма обеспечения граждан товарами при предоставлении мер социальной поддержки", - говорится в документе.
Согласно документу, повысить эффективность мер поддержки населения позволят прямые выплаты по больничным, установление единого подхода к определению состава семьи и перечня ее доходов, расширение мероприятий по социальной адаптации.
Планируется также оказать поддержку общероссийским общественным организациям инвалидов и создать национальный консорциум центров психологической помощи населению.
В части поддержки занятости и развития рынка труда в план включены продление периода выплат повышенных пособий по безработице, увеличение минимального размера таких пособий до 4,5 тысяч рублей, а также пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей, вынужденных закрыть дело, в размере 12130 рублей.
Как отмечается в документе, семьям, в которых родители являются безработными, положены ежемесячные выплаты по 3 тысячи рублей на ребенка, компаниям возместят часть расходов на зарплату при организации общественных работ, а также временной занятости для работников, находящихся под угрозой увольнения.
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