В Тверской области нашли живой пропавшую в понедельник школьницу

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Правоохранители нашли живой пропавшую в Тверской области 12-летнюю школьницу, которая ушла из дома и не вернулась, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Информация о безвестном исчезновении 12-летней девочки в городе Удомля поступила следователям вечером в понедельник. По данным СК, школьница, которая вышла из дома в 15 часов и не вернулась. Ранее подобных инцидентов с ней не происходило. Кроме того, у девочки не было с собой телефона.
"Второго июня пропавшая была обнаружена в Удомле сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время ее опрашивает следователь СК с целью установления всех обстоятельств ее безвестного исчезновения", - информирует следственное управление.
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