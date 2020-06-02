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2020-06-02T17:14
https://ria.ru/20200602/1572351476.html
Минобороны получило первую партию модернизированных артустановок "Мста-С"
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РИА Новости

Минобороны получило первую партию модернизированных артустановок "Мста-С"

15:06 02.06.2020 (обновлено: 17:14 02.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С во время учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") поставил Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мста-С" в модернизированном варианте, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
В ходе капитального ремонта и модернизации гаубицы "Мста-С" оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем.
"За счет ее использования время развертывания орудия на огневой позиции сокращается в полтора-два раза, что существенно повышает живучесть боевой машины", — сказал гендиректор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба (именно на этом заводе проводились работы).
Самоходная гаубица 2С19М1 предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, для разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.
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Мста-СДмитрий СемизоровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РостехУралтрансмашУралвагонзаводБезопасность
Популярные комментарии
Укрозащитникам остаётся только завидовать и продолжать пускать "Шептуна"... Ну и на секонд-хенд с барского плеча надеяться.
2 июня, 15:20
ТМТоварищ Мaузер
1500000
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