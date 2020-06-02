Минобороны получило первую партию модернизированных артустановок "Мста-С"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") поставил Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мста-С" в модернизированном варианте, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
В ходе капитального ремонта и модернизации гаубицы "Мста-С" оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем.
"За счет ее использования время развертывания орудия на огневой позиции сокращается в полтора-два раза, что существенно повышает живучесть боевой машины", — сказал гендиректор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба (именно на этом заводе проводились работы).
Самоходная гаубица 2С19М1 предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, для разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.