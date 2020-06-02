Минобороны получило первую партию модернизированных артустановок "Мста-С"

Самоходная гаубица 2С19М1 предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, для разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.