Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T16:20
https://ria.ru/20200602/1572351452.html
В Минздраве Татарстана прокомментировали инцидент со скорой в Казани
https://cdn21.img.ria.ru/images/152702/04/1527020470_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_93028065950daaf22f0559d189cfdc97.jpg
РИА Новости

В Минздраве Татарстана прокомментировали инцидент со скорой в Казани

15:05 02.06.2020 (обновлено: 16:20 02.06.2020)
3813
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 2 июн — РИА Новости. Мужчиной, которого на видео в соцсетях пинает сотрудник казанской скорой помощи, оказался агрессивно настроенный пьяный бездомный, сообщил Минздрав Татарстана.
Так в ведомстве прокомментировали видеозапись, появившуюся накануне в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как сотрудник скорой помощи несколько раз пнул лежащего на земле мужчину. Минздрав и прокуратура Татарстана начали по этому поводу проверки.
По данным министерства, бригаду скорой вызвали прохожие для мужчины без определенного места жительства.
В ведомстве отметили, что на видео попала только часть инцидента. Прибывшие на место медики обнаружили, что мужчина пьян, ведет себя неадекватно, нецензурно ругается и кричит, что скорую не вызывал и в помощи не нуждается.

"При попытке провести осмотр начал приставать к сотруднице бригады СМП, расстегнул ширинку, делал намеки сексуального характера", — говорится в сообщении.

Кроме того, он беспрерывно ругался, угрожая медикам, и запрещал приближаться к себе. Сотрудница скорой пыталась привести его в чувство, но безуспешно. В результате медики так и не смогли его осмотреть.
Они вызвали на место происшествия полицейских, а те предложили написать на мужчину заявление о хулиганстве.
"Медработники отказались писать заявление, и бригада вернулась к месту работы", — отмечает Минздрав.
44620014
Обсудить 3
Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
Рекомендуем
Обвиняемые в убийстве подростка Марков (слева) и Николаев (справа)
Смертельное бездействие: почему полиция не предотвратила убийство
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Молоток в зале судебных заседаний
Квалификационная коллегия разрешила СК возбудить дела против шести судей
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Автомобиль Следственного комитета РФ
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Полицейский
В Татарстане начали проверку после обнаружения тела мальчика возле дамбы
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Обработка кварцевой лампой в помещении салона красоты
В Минздраве оценили эффективность кварцевых ламп в борьбе с COVID-19
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
Лента новостейМолния