В Минздраве Татарстана прокомментировали инцидент со скорой в Казани

КАЗАНЬ, 2 июн — РИА Новости. Мужчиной, которого на видео в соцсетях пинает сотрудник казанской скорой помощи, оказался агрессивно настроенный пьяный бездомный, сообщил Минздрав Татарстана.

Так в ведомстве прокомментировали видеозапись, появившуюся накануне в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как сотрудник скорой помощи несколько раз пнул лежащего на земле мужчину. Минздрав и прокуратура Татарстана начали по этому поводу проверки.

По данным министерства, бригаду скорой вызвали прохожие для мужчины без определенного места жительства.

В ведомстве отметили, что на видео попала только часть инцидента. Прибывшие на место медики обнаружили, что мужчина пьян, ведет себя неадекватно, нецензурно ругается и кричит, что скорую не вызывал и в помощи не нуждается.

"При попытке провести осмотр начал приставать к сотруднице бригады СМП, расстегнул ширинку, делал намеки сексуального характера", — говорится в сообщении.

Кроме того, он беспрерывно ругался, угрожая медикам, и запрещал приближаться к себе. Сотрудница скорой пыталась привести его в чувство, но безуспешно. В результате медики так и не смогли его осмотреть.

Они вызвали на место происшествия полицейских, а те предложили написать на мужчину заявление о хулиганстве.