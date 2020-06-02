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2020-06-02T15:04
https://ria.ru/20200602/1572351276.html
Устранение дефицитов образования вошло в национальный план по экономике
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РИА Новости

Устранение дефицитов образования вошло в национальный план по экономике

15:04 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Поддержка выпускников вузов, внедрение цифровой образовательной среды и переподготовка педагогов, а также выявление и устранение дефицитов образования вошли в общенациональный план по восстановлению экономики, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости общенационального плана действий.
"В этой сфере предполагается реализовать программы, направленные на цифровизацию образовательного процесса, в том числе разработку и внедрение цифровой образовательной среды. Также меры направлены на профессиональную подготовку/переподготовку педагогических работников", - говорится в документе.
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Отмечается, что среди мер развития образования, вошедших в план, также "обеспечение проведения мероприятий по диагностике образовательных дефицитов обучающихся и оказание неотложных мер помощи в устранении таких дефицитов". Внимание планируется уделить и развитию программ дистанционного обучения.
План также включил развитие среднего профобразования, профессионального обучения и дополнительного профобразования, в том числе обеспечивающих опережающую подготовку по новым и востребованным профессиям. Также в план вошло повышение привлекательности условий образовательных кредитов.
Согласно документу, в план действий вошла "реализация программы стратегического академического лидерства в области высшего образования".
"Разработка и реализация мероприятий по поддержке занятости выпускников образовательных организаций высшего образования; грантовая поддержка молодежных проектов и инициатив", - добавляется в плане.
Среди планируемых мер поддержки выпускников - внедрение взаимосвязанных цифровых платформ по образованию, повышению квалификации, поддержке занятости.
Также планируется усилить роль коллективных и трудовых договоров при предоставлении гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением высшего или среднего профессионального образования.
К мерам поддержки выпускников также отнесено предоставление выбора по соглашению сторон трудового договора устанавливать испытательный срок, заключать срочный (до одного года) трудовой договор или принимать на стажировку выпускников вузов и заведений среднего профобразования, проработка регулирование условий перехода срочного договора в бессрочный договор.
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