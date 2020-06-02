Устранение дефицитов образования вошло в национальный план по экономике

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Поддержка выпускников вузов, внедрение цифровой образовательной среды и переподготовка педагогов, а также выявление и устранение дефицитов Поддержка выпускников вузов, внедрение цифровой образовательной среды и переподготовка педагогов, а также выявление и устранение дефицитов образования вошли в общенациональный план по восстановлению экономики, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости общенационального плана действий.

"В этой сфере предполагается реализовать программы, направленные на цифровизацию образовательного процесса, в том числе разработку и внедрение цифровой образовательной среды. Также меры направлены на профессиональную подготовку/переподготовку педагогических работников", - говорится в документе.

Отмечается, что среди мер развития образования, вошедших в план, также "обеспечение проведения мероприятий по диагностике образовательных дефицитов обучающихся и оказание неотложных мер помощи в устранении таких дефицитов". Внимание планируется уделить и развитию программ дистанционного обучения.

План также включил развитие среднего профобразования, профессионального обучения и дополнительного профобразования, в том числе обеспечивающих опережающую подготовку по новым и востребованным профессиям. Также в план вошло повышение привлекательности условий образовательных кредитов.

Согласно документу, в план действий вошла "реализация программы стратегического академического лидерства в области высшего образования".

"Разработка и реализация мероприятий по поддержке занятости выпускников образовательных организаций высшего образования; грантовая поддержка молодежных проектов и инициатив", - добавляется в плане.

Среди планируемых мер поддержки выпускников - внедрение взаимосвязанных цифровых платформ по образованию, повышению квалификации, поддержке занятости.

Также планируется усилить роль коллективных и трудовых договоров при предоставлении гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением высшего или среднего профессионального образования.