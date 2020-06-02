В Хабаровской области локомотив сбил медведицу с медвежатами

ХАБАРОВСК, 2 июн – РИА Новости. Локомотив сбил бурую медведицу с тремя медвежатами на железнодорожном перегоне под Хабаровском, сообщает во вторник министерство природных ресурсов Локомотив сбил бурую медведицу с тремя медвежатами на железнодорожном перегоне под Хабаровском, сообщает во вторник министерство природных ресурсов Хабаровского края

"Первого июня на железнодорожном перегоне поселок Корфовский – село Кругликово (565 километр, 2-й путь, пикет № 9) локомотив сбил бурую медведицу с тремя медвежатами", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) РИА новости сообщили, что медвежья семья попала под колеса вагонов поезда, а не под локомотив.

"По словам машиниста, препятствий на пути движения не было, как и самого столкновения. Это подтвердил осмотр локомотива на предмет следов от возможного удара и показания датчиков движения скорости, ведь по всем действующим регламентам при обнаружении любого препятствия на своем пути применяется экстренное торможение. Предположительно, звери могли попасть под вагоны состава уже после того, как локомотив в голове поезда проехал на достаточно большое расстояние", - пояснили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что выжившего медвежонка на железнодорожных путях обнаружил машинист другого поезда, ехавшего в обратном направлении.

"Он сообщил об инциденте по рации и остановил состав. При осмотре он обнаружил медведицу и медвежат, один из которых был жив. Железнодорожник подобрал раненного медвежонка и доставил на станцию Хабаровск-2. Работники локомотивного депо передали животное природоохранным структурам", - сказал он.

Как сообщил РИА Новости директор реабилитационного центра диких животных "Утес" под Хабаровском Эдуард Круглов, один медвежонок выжил, сейчас его везут в центр.

"Медвежонка везут к нам, ему подготовлено отдельное место, ветеринары окажут всю возможную помощь. Охотоведы его осмотрели на месте происшествия, говорят, удар был сильный. Состояние медвежонка плохое, постараемся выходить", - сказал Круглов.