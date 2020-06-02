МИД Ирана опроверг обмен освобожденного в США ученого на американца

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави опроверг информацию о том, что иранский ученый Сирус Асгари, вылетевший во вторник на родину из США, был освобожден в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном.
"Предположения об обмене Асгари на другого человека не являются достоверными, его освобождение основано на снятии обвинений", - цитирует представителя иранского МИД местная телерадиокомпания IRIB.
Ожидается, что Сирус Асгари прибудет в Иран в среду утром.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил, что самолет с ученым вылетел из США. В понедельник Аббас Мусави сообщал, что Асгари должен вернуться на родину в ближайшие дни.
Асгари был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то, что суд в США оправдал Асгари, его до сих пор держали в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Асгари заявлял, что он готов сам купить себе билет домой.
Представитель иранского МИД сообщил, что ученый некоторое время оставался на территории США из-за ситуации с распространением коронавируса и обстановки с авиарейсами в США.