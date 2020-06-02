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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:59
https://ria.ru/20200602/1572350987.html
В Белгородской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738181_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_65002b37ecf773242be128e1aa8851e1.jpg
РИА Новости

В Белгородской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22

14:58 02.06.2020 (обновлено: 14:59 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Число скончавшихся в Белгородской области пациентов с COVID-19 выросло до 22 после того, как за минувшие сутки умерли двое мужчин 63 и 79 лет, сообщило правительство региона.
"В регионе скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся - 63-летний житель Ракитянского района и 79-летний житель Белгородского района. Они оба проходили лечение в Городской больнице №2 города Белгорода", - говорится в сообщении.
Согласно статистике, в регионе теперь 22 скончавшихся.
Всего с начала пандемии в регионе заразился коронавирусом 2471 человек, 21 человек в тяжелом состоянии на ИВЛ. Выздоровели 918 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Белгородская областьПроисшествия
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