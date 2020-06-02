В Белгородской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Число скончавшихся в Белгородской области пациентов с COVID-19 выросло до 22 после того, как за минувшие сутки умерли двое мужчин 63 и 79 лет, сообщило правительство региона.
"В регионе скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся - 63-летний житель Ракитянского района и 79-летний житель Белгородского района. Они оба проходили лечение в Городской больнице №2 города Белгорода", - говорится в сообщении.
Согласно статистике, в регионе теперь 22 скончавшихся.
Всего с начала пандемии в регионе заразился коронавирусом 2471 человек, 21 человек в тяжелом состоянии на ИВЛ. Выздоровели 918 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.