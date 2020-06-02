В Белгородской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22

"В регионе скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся - 63-летний житель Ракитянского района и 79-летний житель Белгородского района. Они оба проходили лечение в Городской больнице №2 города Белгорода", - говорится в сообщении.