Правительство планирует провести модернизацию инфекционной службы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кабмин РФ планирует провести модернизацию инфекционной службы России, в том числе построить стационары, создать резерв медперсонала на случай эпидемии и пересмотреть клинические рекомендации по лечению инфекционных заболеваний, следует из общенационального плана действий правительства .
"Модернизация инфекционной службы: пересмотр и актуализация порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций при инфекционных заболеваниях, модернизация лабораторий инфекционной службы..., капитальный ремонт и строительство стационаров инфекционного профиля..., создание резерва медицинского персонала на случай эпидемии; разработка в субъектах РФ плана дальнейшего использования консервации коечных мощностей и оборудования медицинских организаций", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, планируется разработать концепции внедрения форм дистанционного мониторинга соблюдения требований санитарного законодательства, уточняется в документе.