Правительство планирует провести модернизацию инфекционной службы

"Модернизация инфекционной службы: пересмотр и актуализация порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций при инфекционных заболеваниях, модернизация лабораторий инфекционной службы..., капитальный ремонт и строительство стационаров инфекционного профиля..., создание резерва медицинского персонала на случай эпидемии; разработка в субъектах РФ плана дальнейшего использования консервации коечных мощностей и оборудования медицинских организаций", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.