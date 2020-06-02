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Правительство планирует провести модернизацию инфекционной службы
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РИА Новости

Правительство планирует провести модернизацию инфекционной службы

15:03 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в инфекционном корпусе
Медработники в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кабмин РФ планирует провести модернизацию инфекционной службы России, в том числе построить стационары, создать резерв медперсонала на случай эпидемии и пересмотреть клинические рекомендации по лечению инфекционных заболеваний, следует из общенационального плана действий правительства .
"Модернизация инфекционной службы: пересмотр и актуализация порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций при инфекционных заболеваниях, модернизация лабораторий инфекционной службы..., капитальный ремонт и строительство стационаров инфекционного профиля..., создание резерва медицинского персонала на случай эпидемии; разработка в субъектах РФ плана дальнейшего использования консервации коечных мощностей и оборудования медицинских организаций", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
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Кроме того, планируется разработать концепции внедрения форм дистанционного мониторинга соблюдения требований санитарного законодательства, уточняется в документе.
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