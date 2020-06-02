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2020-06-02T22:24
https://ria.ru/20200602/1572350808.html
Карнавал, пловцы и женщина из стали: "Портрет человечества" в фотографиях
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РИА Новости

Карнавал, пловцы и женщина из стали: "Портрет человечества" в фотографиях

17:36 02.06.2020 (обновлено: 22:24 02.06.2020)
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Организаторы международного конкурса фотографии "Портрет человечества 2020" определили финалистов. В работах участников, доказывающих, что у людей больше общего, чем различий, отразились радости и печали героев, их размышления и откровения, приветствия и прощания. Кадры, отобранные в шорт-лист, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Udayan Sankar Pal

Удаян Шанкар Пал (Udayan Sankar Pal) из Индии запечатлел эмоциональный момент единения.

Работа фотографа Udayan Sankar Pal. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
1 из 10

Удаян Шанкар Пал (Udayan Sankar Pal) из Индии запечатлел эмоциональный момент единения.

© Фото : Udayan Sankar Pal
© Фото : Antoine Veling

"Игги Поп". Фотограф Антуан Велинг (Antoine Veling) побывал на концерте музыканта в Сиднее и поймал момент, когда вокалист позвал поклонников танцевать с ним на сцене.

Работа фотографа Antoine Veling. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
2 из 10

"Игги Поп". Фотограф Антуан Велинг (Antoine Veling) побывал на концерте музыканта в Сиднее и поймал момент, когда вокалист позвал поклонников танцевать с ним на сцене.

© Фото : Antoine Veling
© Фото : Kathryn MacPhee

Героиня снимка "Женщина из стали", сделанного Кэтрин МакФи (Kathryn MacPhee) в Дакке, — одна из тех, кто вынужден был переехать из сел и деревень в столицу Бангладеш в поисках работы.

Работа фотографа Kathryn MacPhee. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
3 из 10

Героиня снимка "Женщина из стали", сделанного Кэтрин МакФи (Kathryn MacPhee) в Дакке, — одна из тех, кто вынужден был переехать из сел и деревень в столицу Бангладеш в поисках работы.

© Фото : Kathryn MacPhee
© Фото : Attilio Fiumarella

"Пловцы", автор снимка — Аттилио Фьюмарелла (Attilio Fiumarella). Более 100 человек собрались в пустом бассейне в Бирмингеме, выступая против закрытия Moseley Road Baths.

Работа фотографа Attilio Fiumarella. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
4 из 10

"Пловцы", автор снимка — Аттилио Фьюмарелла (Attilio Fiumarella). Более 100 человек собрались в пустом бассейне в Бирмингеме, выступая против закрытия Moseley Road Baths.

© Фото : Attilio Fiumarella
© Фото : Aniya Emtage

Годовалый сын Аньи Эмтаж Леграно (Aniya Emtage Legnaro) Отис наблюдает за тем, как его сестры играют в волейбол.

Работа фотографа Aniya Emtage. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
5 из 10

Годовалый сын Аньи Эмтаж Леграно (Aniya Emtage Legnaro) Отис наблюдает за тем, как его сестры играют в волейбол.

© Фото : Aniya Emtage
© Фото : Daniel Fernández

Фотографа Даниэля Фернандеса (Daniel Fernández) пригласили на церемонию айяуаски к шаманам Амазонки, и вот что получилось.

Работа фотографа Daniel Fernández. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
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Фотографа Даниэля Фернандеса (Daniel Fernández) пригласили на церемонию айяуаски к шаманам Амазонки, и вот что получилось.

© Фото : Daniel Fernández
© Фото : Shinya Itahana

Этот "тибетский узор" Шинья Итахана (Shinya Itahana) наблюдал во время прогулки буддийских монахов по долине на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря.

Работа фотографа Shinya Itahana. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
7 из 10

Этот "тибетский узор" Шинья Итахана (Shinya Itahana) наблюдал во время прогулки буддийских монахов по долине на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря.

© Фото : Shinya Itahana
© Фото : Tiberio Sorvillo

Карнавалы — то, что остается в памяти на всю жизнь, убежден фотограф Тиберио Сорвилло (Tiberio Sorvillo). Этот снимок для него как привет из детства.

Работа фотографа Tiberio Sorvillo. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
8 из 10

Карнавалы — то, что остается в памяти на всю жизнь, убежден фотограф Тиберио Сорвилло (Tiberio Sorvillo). Этот снимок для него как привет из детства.

© Фото : Tiberio Sorvillo
© Фото : Mauro De Bettio

Часовня Абуна Йемата Гух в Эфиопии находится буквально между небом и землей: она высечена в скале на высоте более двух с половиной тысяч метров, и подняться сюда можно только пешком. Фото Мауро де Беттио (Mauro De Bettio).

Работа фотографа Mauro De Bettio. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
9 из 10

Часовня Абуна Йемата Гух в Эфиопии находится буквально между небом и землей: она высечена в скале на высоте более двух с половиной тысяч метров, и подняться сюда можно только пешком. Фото Мауро де Беттио (Mauro De Bettio).

© Фото : Mauro De Bettio
© Фото : Eric Demers

Грета Тунберг в Монреале, фото Эрика Демерса (Eric Demers).

Работа фотографа Eric Demers. Шортлист фотоконкурса Портрет человечества -2020
10 из 10

Грета Тунберг в Монреале, фото Эрика Демерса (Eric Demers).

© Фото : Eric Demers
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