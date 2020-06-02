Карнавал, пловцы и женщина из стали: "Портрет человечества" в фотографиях

Удаян Шанкар Пал (Udayan Sankar Pal) из Индии запечатлел эмоциональный момент единения.
Удаян Шанкар Пал (Udayan Sankar Pal) из Индии запечатлел эмоциональный момент единения.
"Игги Поп". Фотограф Антуан Велинг (Antoine Veling) побывал на концерте музыканта в Сиднее и поймал момент, когда вокалист позвал поклонников танцевать с ним на сцене.
"Игги Поп". Фотограф Антуан Велинг (Antoine Veling) побывал на концерте музыканта в Сиднее и поймал момент, когда вокалист позвал поклонников танцевать с ним на сцене.
Героиня снимка "Женщина из стали", сделанного Кэтрин МакФи (Kathryn MacPhee) в Дакке, — одна из тех, кто вынужден был переехать из сел и деревень в столицу Бангладеш в поисках работы.
Героиня снимка "Женщина из стали", сделанного Кэтрин МакФи (Kathryn MacPhee) в Дакке, — одна из тех, кто вынужден был переехать из сел и деревень в столицу Бангладеш в поисках работы.
"Пловцы", автор снимка — Аттилио Фьюмарелла (Attilio Fiumarella). Более 100 человек собрались в пустом бассейне в Бирмингеме, выступая против закрытия Moseley Road Baths.
"Пловцы", автор снимка — Аттилио Фьюмарелла (Attilio Fiumarella). Более 100 человек собрались в пустом бассейне в Бирмингеме, выступая против закрытия Moseley Road Baths.
Годовалый сын Аньи Эмтаж Леграно (Aniya Emtage Legnaro) Отис наблюдает за тем, как его сестры играют в волейбол.
Годовалый сын Аньи Эмтаж Леграно (Aniya Emtage Legnaro) Отис наблюдает за тем, как его сестры играют в волейбол.
Фотографа Даниэля Фернандеса (Daniel Fernández) пригласили на церемонию айяуаски к шаманам Амазонки, и вот что получилось.
Фотографа Даниэля Фернандеса (Daniel Fernández) пригласили на церемонию айяуаски к шаманам Амазонки, и вот что получилось.
Этот "тибетский узор" Шинья Итахана (Shinya Itahana) наблюдал во время прогулки буддийских монахов по долине на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря.
Этот "тибетский узор" Шинья Итахана (Shinya Itahana) наблюдал во время прогулки буддийских монахов по долине на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря.
Карнавалы — то, что остается в памяти на всю жизнь, убежден фотограф Тиберио Сорвилло (Tiberio Sorvillo). Этот снимок для него как привет из детства.
Карнавалы — то, что остается в памяти на всю жизнь, убежден фотограф Тиберио Сорвилло (Tiberio Sorvillo). Этот снимок для него как привет из детства.
Часовня Абуна Йемата Гух в Эфиопии находится буквально между небом и землей: она высечена в скале на высоте более двух с половиной тысяч метров, и подняться сюда можно только пешком. Фото Мауро де Беттио (Mauro De Bettio).
Часовня Абуна Йемата Гух в Эфиопии находится буквально между небом и землей: она высечена в скале на высоте более двух с половиной тысяч метров, и подняться сюда можно только пешком. Фото Мауро де Беттио (Mauro De Bettio).
Грета Тунберг в Монреале, фото Эрика Демерса (Eric Demers).
Грета Тунберг в Монреале, фото Эрика Демерса (Eric Demers).