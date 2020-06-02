Карнавал, пловцы и женщина из стали: "Портрет человечества" в фотографиях

© Фото : Mauro De Bettio

Часовня Абуна Йемата Гух в Эфиопии находится буквально между небом и землей: она высечена в скале на высоте более двух с половиной тысяч метров, и подняться сюда можно только пешком. Фото Мауро де Беттио (Mauro De Bettio).