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2020-06-02T14:55
https://ria.ru/20200602/1572350753.html
Путин поручил Мишустину подготовить уточнения по реализации нацпроектов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836740_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_53d1ee18ca4608295c81733ae9aa655e.jpg
РИА Новости

Путин поручил Мишустину подготовить уточнения по реализации нацпроектов

14:55 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину максимально оперативно подготовить уточнения по реализации национальных проектов в связи с пандемией.
"Экстраординарная ситуация, связанная с ситуацией эпидемии коронавируса, оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения об их уточнении. Всю эту работу прошу провести максимально оперативно", - сказал Путин на рабочей встрече с Мишустиным.
Во вторник глава правительства представил президенту России доклад об общенациональном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса. 
Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен содержать мероприятия по нормализации деловой жизни и росту экономики, восстановлению занятости и доходов граждан. Президент отмечал, что ключевая задача плана не только стабилизация ситуации в экономике, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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