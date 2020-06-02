Путин поручил Мишустину подготовить уточнения по реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину максимально оперативно подготовить уточнения по реализации национальных проектов в связи с пандемией.

"Экстраординарная ситуация, связанная с ситуацией эпидемии коронавируса, оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения об их уточнении. Всю эту работу прошу провести максимально оперативно", - сказал Путин на рабочей встрече с Мишустиным.

Во вторник глава правительства представил президенту России доклад об общенациональном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен содержать мероприятия по нормализации деловой жизни и росту экономики, восстановлению занятости и доходов граждан. Президент отмечал, что ключевая задача плана не только стабилизация ситуации в экономике, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.