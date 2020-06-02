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2020-06-02T15:14
https://ria.ru/20200602/1572350628.html
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
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РИА Новости

Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

14:54 02.06.2020 (обновлено: 15:14 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давления.
По его словам, в первую очередь необходимо пройти процедуру суточного холтеровского мониторирования, в ходе которой выяснится, в какое время давление повышается, а в какое понижается. На основании результатов врач сможет назначить лечение, если оно будет необходимо.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
25 мая, 16:29
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Мясников отметил, что на практике не всем людям, имеющим проблемы с давлением, выписывают таблетки.

"Может быть, вам просто достаточно похудеть, отказаться от соли и научиться бороться со стрессом", — сказал он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Это врач ? Смотрел с ним интервью , он обыкновенный гопник .
2 июня, 14:58
freizdorf
21310124
Почему банальщину выдают за мессианство??? Может лучше к терапевту сходить, чем Мясникова по телевизору посмотреть?
2 июня, 14:59
Владислав Леончук
30100015
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