Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давления.
По его словам, в первую очередь необходимо пройти процедуру суточного холтеровского мониторирования, в ходе которой выяснится, в какое время давление повышается, а в какое понижается. На основании результатов врач сможет назначить лечение, если оно будет необходимо.
Мясников отметил, что на практике не всем людям, имеющим проблемы с давлением, выписывают таблетки.
"Может быть, вам просто достаточно похудеть, отказаться от соли и научиться бороться со стрессом", — сказал он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".