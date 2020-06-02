Полиция проверит инцидент с мужчиной на каблуках в челябинском магазине

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске подтвердила инцидент в местном магазине, где произошел конфликт с участием мужчины-покупателя в женских сапогах на высоких каблуках, и проводит проверку по данному факту.
В одном из Telegram-каналов во вторник размещено видео из Челябинска, на котором мужчина в костюме с логотипом РЖД и в женских сапогах на высоких каблуках зашел в магазин. Его, судя по видео, не пустили в торговый зал сотрудники магазина, из зала его пытается выпроводить женщина (на спине на ее куртке надпись "директор вашего магазина"), на что мужчина отвечает бранью, после этого к нему подошли двое охранников. В итоге в ходе конфликта один из охранников ударил посетителя, мужчина упал.
"Инцидент произошел сегодня на территории Тракторозаводского района Челябинска. Полицией проводится проверка", - сказала собеседница агентства.