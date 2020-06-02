Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T14:54
https://ria.ru/20200602/1572350541.html
Полиция проверит инцидент с мужчиной на каблуках в челябинском магазине
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

Полиция проверит инцидент с мужчиной на каблуках в челябинском магазине

14:52 02.06.2020 (обновлено: 14:54 02.06.2020)
3537
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске подтвердила инцидент в местном магазине, где произошел конфликт с участием мужчины-покупателя в женских сапогах на высоких каблуках, и проводит проверку по данному факту.
В одном из Telegram-каналов во вторник размещено видео из Челябинска, на котором мужчина в костюме с логотипом РЖД и в женских сапогах на высоких каблуках зашел в магазин. Его, судя по видео, не пустили в торговый зал сотрудники магазина, из зала его пытается выпроводить женщина (на спине на ее куртке надпись "директор вашего магазина"), на что мужчина отвечает бранью, после этого к нему подошли двое охранников. В итоге в ходе конфликта один из охранников ударил посетителя, мужчина упал.
"Инцидент произошел сегодня на территории Тракторозаводского района Челябинска. Полицией проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
8 марта, 19:37
"Под каблуком". Мужчины в женской одежде подрались в супермаркете Сочи
283221414
Обсудить 6
Telegram (приложение)РЖДЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Ну кто , кого спровоцировал это уже не важно ... Охранник себе статью нарисовал однозначно .
2 июня, 19:36
СССергей Сафронов
1300001
Вон оно чё, Михалыч!
2 июня, 20:47
Иван Иванов
320600
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Между Волгоградом и Новосибирском появился прямой авиарейс
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Сотрудники полиции в США
В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов
Автомобиль Следственного комитета РФ
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Вологодской области нашли тела пятерых рыбаков
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Посол России в Австрии прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тверской области нашли живой пропавшую в понедельник школьницу
Сирийские дети на КПП закидали камнями военный патруль США
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве у мужчины похитили рюкзак с 12 миллионами рублей
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Республике Крым мужчина задержан по подозрению в убийстве 6-летней девочки
Источник: надругавшийся и убивший девочку в Крыму оказался ее крестным
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
Лента новостейМолния