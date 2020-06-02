В Липецкой области умер седьмой пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал седьмым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована седьмая смерть пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончался мужчина, проживавший в Липецке. Ему был 71 год. Умерший получал лечение по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, у пациента была патология сердечно-сосудистой системы и онкологическое заболевание, поэтому его внебольничная пневмония имела тяжелое течение.
"На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", - информируют областные власти.
Всего в области выявлен 2261 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 742 человека.
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