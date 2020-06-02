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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:52
https://ria.ru/20200602/1572350498.html
В Липецкой области умер седьмой пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Липецкой области умер седьмой пациент с коронавирусом

14:52 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал седьмым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована седьмая смерть пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончался мужчина, проживавший в Липецке. Ему был 71 год. Умерший получал лечение по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, у пациента была патология сердечно-сосудистой системы и онкологическое заболевание, поэтому его внебольничная пневмония имела тяжелое течение.
"На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", - информируют областные власти.
Всего в области выявлен 2261 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 742 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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