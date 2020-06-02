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2020-06-02T14:49
https://ria.ru/20200602/1572350343.html
Нацплан по экономике предполагает упрощение корпоративных отношений
https://cdn23.img.ria.ru/images/156037/17/1560371759_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_3f2d076fd2509c464f63e1fb2c66d028.jpg
РИА Новости

Нацплан по экономике предполагает упрощение корпоративных отношений

14:49 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ после COVID предполагает упрощение регулирования корпоративных отношений, в частности, закрепляет возможность проведения собраний акционеров в онлайн-формате, свидетельствует документ, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"В сфере регулирования корпоративных отношений предполагается упростить существующие практики корпоративных отношений…", - указывается в документе.
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В план восстановления экономики включили меры поддержки малого бизнеса
В частности, предлагается создать возможности проведения собраний акционеров в онлайн‐формате без личного присутствия, замены акционером общества кандидатуры, выдвинутой им в органы управления акционерного общества, а также возможности проведения общих собраний участников по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов в заочной форме.
Также план содержит меры по продлению сроков подписания протоколов по итогам проведения собраний акционеров, заседаний советов; по созданию механизма осуществления смешанных и совмещенных реорганизаций хозяйственных обществ; по созданию механизма регулирования проблем с акционерами, сведения о которых отсутствуют, и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени ("потерянные акционеры").
Кроме того, предполагаются меры для создания возможности осуществления залогодержателем только права на получение дохода по заложенной ценной бумаге. Документ также предусматривает устранение необходимости нотариального удостоверения доверенности представителя при создании юридического лица, а также регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Экономика
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