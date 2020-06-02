Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T14:49
https://ria.ru/20200602/1572350283.html
Посол России в Австрии прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572010020_0:64:1400:852_1036x0_80_0_0_3385fc8d645c19cbbf98a324322d5af5.jpg
РИА Новости

Посол России в Австрии прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"

14:49 02.06.2020
3959
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Строительство газопровода в территориальных водах Германии. Архивное фото
ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток - 2" остается в центре российско-австрийского энергетического диалога с политической поддержкой обеих сторон, заявил во вторник посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Энергетические концерны "Газпром" и OMV тесно сотрудничают уже более 50 лет, и проект газопровода "Северный поток - 2", в который OMV активно инвестирует, остается в центре российского-австрийского энергетического диалога. С политической поддержкой обеих сторон", - заявил посол в рамках онлайн-мероприятия, организованного Австрийско-российским обществом дружбы в Вене.
Любинский подчеркнул, что, несмотря на затронувший весь мир кризис вокруг коронавируса, традиционно дружественные российско-австрийские отношения продолжают развиваться.
"Мы настроены на планомерную работу со сформировавшимся в этому году федеральным правительством из Австрийской народной партии и "Зеленых" во главе с канцлером Себастьяном Курцем, а также на продолжение наших добрых и доверительных контактов со всеми важными политическими силами Австрии. Мы также готовы к дальнейшей активации двустороннего сотрудничества в самых разных сферах", - добавил посол.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
30 мая, 09:27
СМИ: Меркель и Трамп вступили в спор из-за "Северного потока-2"
363010050
Обсудить 3
РоссияДмитрий ЛюбинскийСеверный поток — 2Себастьян КурцOMVГазпромАвстрия
Рекомендуем
Брюссель
Торгпред назвал перспективные сферы развития сотрудничества с Бельгией
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин провел телефонные переговоры с Трампом
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
В Приморье исчезли очереди из грузовиков перед пунктами пропуска с Китаем
Сирийские дети на КПП закидали камнями военный патруль США
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
Россия не планирует больше закупать маски в Китае
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Министерство иностранных дел Украины
МИД Украины анонсировал переговоры в "нормандском формате"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
РБК: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Хайко Маас оценил возможность реализации решений "нормандской четверки"
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Государственные флаги России и Японии
СМИ: Япония намерена возобновить рабочие контакты с Россией на уровне МИД
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Глава МИД Японии прокомментировал идею расширения G7
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция проверит инцидент с мужчиной на каблуках в челябинском магазине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
Лента новостейМолния