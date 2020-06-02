Посол России в Австрии прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"

ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток - 2" остается в центре российско-австрийского энергетического диалога с политической поддержкой обеих сторон, заявил во вторник посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Энергетические концерны "Газпром" и OMV тесно сотрудничают уже более 50 лет, и проект газопровода "Северный поток - 2", в который OMV активно инвестирует, остается в центре российского-австрийского энергетического диалога. С политической поддержкой обеих сторон", - заявил посол в рамках онлайн-мероприятия, организованного Австрийско-российским обществом дружбы в Вене.
Любинский подчеркнул, что, несмотря на затронувший весь мир кризис вокруг коронавируса, традиционно дружественные российско-австрийские отношения продолжают развиваться.
"Мы настроены на планомерную работу со сформировавшимся в этому году федеральным правительством из Австрийской народной партии и "Зеленых" во главе с канцлером Себастьяном Курцем, а также на продолжение наших добрых и доверительных контактов со всеми важными политическими силами Австрии. Мы также готовы к дальнейшей активации двустороннего сотрудничества в самых разных сферах", - добавил посол.
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