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2020-06-02T14:46
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Суд продлил арест четырем экс-полицейским по делу Голунова
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РИА Новости

Суд продлил арест четырем экс-полицейским по делу Голунова

14:46 02.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября срок ареста четверым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"На основании постановления Басманного районного суда продлен срок ареста Ляховцу, Уметбаеву, Сергалиеву, Феофанову до 7 сентября", - сказала собеседница агентства.
В понедельник Мосгорсуд отклонил их жалобы на предыдущее продление меры пресечения.
В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов, давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указке подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
26 февраля, 13:25
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
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