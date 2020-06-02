Суд продлил арест четырем экс-полицейским по делу Голунова

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября срок ареста четверым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"На основании постановления Басманного районного суда продлен срок ареста Ляховцу, Уметбаеву, Сергалиеву, Феофанову до 7 сентября", - сказала собеседница агентства.
В понедельник Мосгорсуд отклонил их жалобы на предыдущее продление меры пресечения.
В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов, давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указке подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.