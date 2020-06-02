Суд продлил арест четырем экс-полицейским по делу Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.