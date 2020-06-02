Медведев: многие компании захотели оставить часть сотрудников на удаленке

"При разработке законопроекта (о поправках в Трудовой кодекс - ред.) мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии. Согласно социологическим исследованиям, уже в середине апреля число россиян, которые работали в компаниях, которые полностью перешли на удаленку, достигло 14%. Это по состоянию на середину апреля, в дальнейшем эта цифра выросла", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания ЕР по вопросу совершенствования трудового законодательства.