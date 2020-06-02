Медведев: многие компании захотели оставить часть сотрудников на удаленке

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Четверть российских предприятий планируют после пандемии коронавируса оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников, заявил во вторник лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
"При разработке законопроекта (о поправках в Трудовой кодекс - ред.) мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии. Согласно социологическим исследованиям, уже в середине апреля число россиян, которые работали в компаниях, которые полностью перешли на удаленку, достигло 14%. Это по состоянию на середину апреля, в дальнейшем эта цифра выросла", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания ЕР по вопросу совершенствования трудового законодательства.
Лидер ЕР отметил, что резко выросло количество дистанционных вакансий "при общем снижении активности на рынке труда". "С одной стороны, то, что произошло, уже сегодня позволяет сделать определенные выводы, очевидно, многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания такой высокой стадии эпидемии, окончания пандемии. Примерно четверть предприятий планируют оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников", - сказал он.