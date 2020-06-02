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2020-06-02T14:44
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Медведев: многие компании захотели оставить часть сотрудников на удаленке
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РИА Новости

Медведев: многие компании захотели оставить часть сотрудников на удаленке

14:44 02.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Четверть российских предприятий планируют после пандемии коронавируса оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников, заявил во вторник лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
"При разработке законопроекта (о поправках в Трудовой кодекс - ред.) мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии. Согласно социологическим исследованиям, уже в середине апреля число россиян, которые работали в компаниях, которые полностью перешли на удаленку, достигло 14%. Это по состоянию на середину апреля, в дальнейшем эта цифра выросла", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания ЕР по вопросу совершенствования трудового законодательства.
Дмитрий Медведев
Вчера, 14:25
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Лидер ЕР отметил, что резко выросло количество дистанционных вакансий "при общем снижении активности на рынке труда". "С одной стороны, то, что произошло, уже сегодня позволяет сделать определенные выводы, очевидно, многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания такой высокой стадии эпидемии, окончания пандемии. Примерно четверть предприятий планируют оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников", - сказал он.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
Популярные комментарии
Уберите этого сытенького и высокомерного человека из информационного поля.
2 июня, 14:45
Арсений Новиков
710011
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