В Дамаске впервые за семь лет открылся Российский центр культуры

БЕЙРУТ, 2 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российский центр науки и культуры ( Российский центр науки и культуры ( РЦНК ) в Дамаске возобновил преподавание русского языка и музыки для всех желающих впервые за семь лет. В координации с министерством культуры Сирии деятельность РЦНК планируется запустить во всех сирийских провинциях, рассказал РИА Новости представитель Россотрудничества в Дамаске Николай Сухов.

"После того как обстановка позволила и власти сняли карантин - 26 мая, Российский центр науки и культуры, как и все учебные заведения страны, тоже открыл свои двери для желающих изучать русский язык и заниматься музыкой. Мы продолжаем соблюдать строгие санитарные и эпидемиологические меры и меры безопасности. Естественно, надо не забывать, в какой стране мы работаем", - сказал Сухов.

Популярность русского языка

Представитель Россотрудничества отметил, что без всякой рекламы, за счет "сарафанного радио", распространилась информация о том, что начинается работа российского культурного центра после семи лет консервации.

"Сейчас это наиболее востребованный вид деятельности. Всех желающих мы тестируем, если это не стартовый уровень. Распределяем по группам. Сейчас у нас практически группы от уровня детского сада до взрослых бизнесменов, которым необходимо повысить уровень знания языка. Другие приходят с нуля. Есть очень продвинутые подростки, которые пишут и читают. Это чаще всего дети от смешанных браков. Поколение, которое не имело возможности учиться в культурном центре, так как семь лет прошло с момента его закрытия, а для молодых людей это большой срок", - добавил Сухов.

По словам директора РЦНК, на сегодняшний день преподавателей и времени хватает для работы с имеющемся потоком учащихся. Нет проблем и с помещениями для проведения занятий. У центра есть и учебные пособия для проведения занятий. Однако пособий не хватает, так как большую их часть составляют рабочие тетради, которые при выдаче учащимся выходят из оборота. "Стоит отметить, что за время подготовки наши преподаватели провели очень большую работу. Они отобрали необходимые для разных уровней языка пособия, скомпилировали и сделали авторские материалы… Надеемся, в следующем году на поставки по Федеральной целевой программе "Русский язык", - сказал он.

Уроки музыки

"Еще замечательно то, что к нам сами пришли музыканты, в том числе и сирийские, которые учились у русских преподавателей. У них высшая школа искусств есть, где до войны преподавали русские музыканты и специалисты. Светлана Шатта, она же Меркулова - наша пианистка, она привела с собой первоклассных музыкантов, и они уже начали работать", - рассказал Сухов, отвечая на вопрос о предпочтениях населения, помимо русского языка.

В РЦНК уже функционируют классы фортепиано, скрипки, флейты, гитары и сольфеджио. На все уроки большой спрос. "Видно, что за нами публика следит в сетях. Есть отклик и желание", - подчеркнул собеседник агентства.

Основной наплыв учащихся руководство РЦНК ожидает с началом учебного года, планируется возобновить работу и театральной школы. "У нас есть энтузиаст, выпускник ГИТИСа , наша соотечественница, и с сентября мы возобновим работу нашей театральной студии", - пояснил Сухов.

Расширение деятельности в Сирии

"Мы рассматриваем всю эту деятельность в прикладном плане, это дает детям возможность изучать язык и приобщаться к музыке. В первую очередь здесь мы рассматриваем эту деятельность как помощь сирийскому народу, конкретным людям. Чтобы у них была возможность развиваться, повышать свой уровень, расширять кругозор. В годы войны они были лишены этой возможности. Для них это и повышение собственной стоимости на рынке труда… Им надо развиваться, и они пришли к нам, потому что авторитет Российского культурного центра, наработанный десятилетиями, говорит сам за себя", - отметил Сухов.

По словам руководителя Россотрудничества, работа развивается во взаимодействии с министерством культуры Сирии. В ходе переговоров уже обсуждалось сотрудничество по всем направлениям. Сирийская сторона в свою очередь одобрила планы РЦНК и дало обещание поддержать.

"Основываясь на этих переговорах, планируем в дальнейшем развивать свою деятельность в других городах. Идея заключается в том, чтобы на базе культурных центров, которым управляет министерство культуры, создавать российские культурные центры силами русскоговорящих соотечественников",- добавил Сухов.

Идея представительства Россотрудничества заключается в том, чтобы филиалам РЦНК предоставлялись помещения в разных городах, где соотечественники могли бы основывать библиотеки и открыть образовательные кружки, отметил собеседник агентства.