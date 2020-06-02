В России планируют продлить программу грантов цирковых организаций

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Программу грантовой поддержки творческой деятельности цирковых организаций планируют расширить в РФ, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В сфере культуры предполагается реализовать мероприятия, направленные на предотвращение влияния санитарно-эпидемиологических ограничений для организаций, деятельность которых была фактически остановлена в период их действия… Расширить программы грантовой поддержки творческой деятельности цирковых организаций", - сказано в документе "Общенациональный план действий".
Также предусматривается поддержка российских негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекающих животных в культурно-зрелищные мероприятия.