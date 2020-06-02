Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-02T14:45
https://ria.ru/20200602/1572349432.html
В России планируют продлить программу грантов цирковых организаций
https://cdn24.img.ria.ru/images/151229/12/1512291294_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_32dbd93443dc2b1a3b24ff8b0bf21a2a.jpg
РИА Новости

В России планируют продлить программу грантов цирковых организаций

14:42 02.06.2020 (обновлено: 14:45 02.06.2020)
48
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоздушная гимнастика в цирке
Воздушная гимнастика в цирке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Программу грантовой поддержки творческой деятельности цирковых организаций планируют расширить в РФ, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В сфере культуры предполагается реализовать мероприятия, направленные на предотвращение влияния санитарно-эпидемиологических ограничений для организаций, деятельность которых была фактически остановлена в период их действия… Расширить программы грантовой поддержки творческой деятельности цирковых организаций", - сказано в документе "Общенациональный план действий".
Также предусматривается поддержка российских негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекающих животных в культурно-зрелищные мероприятия.
РИА Новости запускает видеопроект о Большом цирке в формате 360
20 мая, 11:00
РИА Новости запускает видеопроект о Большом цирке в формате 360
000002
Обсудить 0
КультураОбществоЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин поручил Мишустину подготовить уточнения по реализации нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил представленный план по восстановлению экономики
Аренда недвижимости
В 96% округов Подмосковья предоставляют отсрочку арендной платы
Парикмахер приглашает клиента на стрижку в одной парикмахерских Симферополя
Ограничения по COVID-19 готовы смягчить 35 регионов
Города мира. Амстердам
Более ста мировых компаний переехали из Лондона в Амстердам из-за Brexit
Здание правительства РФ
В план восстановления экономики включили меры поддержки малого бизнеса
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Пандемия внесла коррективы в планы по экспорту оружия, заявил глава ФСВТС
Метрополитен-опера
Метрополитен опера отменила осенний сезон
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал в июле начать реализацию плана по восстановлению экономики
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил законопроект о праве переводить споры в российские суды
Сотрудники полиции США во время акции протеста
В Филадельфии за три дня протестов задержали почти 700 человек
Мишустин представил Путину общенациональный план восстановления экономики
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Нацплан по экономике предполагает упрощение корпоративных отношений
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково
Челябинские власти довели до малого бизнеса поддержку на 720 млн рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
Лента новостейМолния