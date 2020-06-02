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75 лет Великой Победы
2020-06-02T14:57
https://ria.ru/20200602/1572349368.html
Около 80 молдавских военных примут участие в параде Победы в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572350223_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_04d494f1830209938fd6534794715db5.jpg
РИА Новости

Около 80 молдавских военных примут участие в параде Победы в Москве

14:57 02.06.2020
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© Фото : MD National ArmyВоеннослужащие вооруженных сил Республики Молдова
Военнослужащие вооруженных сил Республики Молдова
© Фото : MD National Army
КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Молдавские военные примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщил в комментарии РИА Новости президент республики Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии сообщил, что принял приглашение российского руководства принять участие в параде Победы.
"Молдавские военные отправятся в Москву, чтобы принять участие в параде, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их будет примерно 70-80 человек", - сообщил Додон.
Президент России Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.
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75 лет Великой ПобедыИгорь ДодонВладимир ПутинМоскваМолдавияВ мире
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