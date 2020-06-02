Около 80 молдавских военных примут участие в параде Победы в Москве

КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Молдавские военные примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщил в комментарии РИА Новости президент республики Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии сообщил, что принял приглашение российского руководства принять участие в параде Победы.
"Молдавские военные отправятся в Москву, чтобы принять участие в параде, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их будет примерно 70-80 человек", - сообщил Додон.
Президент России Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.