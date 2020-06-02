Молдавская оппозиция требует возобновить заседания парламента

КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Оппозиция считает необходимым провести заседание парламента Оппозиция считает необходимым провести заседание парламента Молдавии в четверг, 4 июня, поскольку срок самоизоляции депутатов истекает, сообщил на брифинге во вторник вице-спикер парламента Александр Слусарь.

Депутаты молдавского парламента были отправлены на самоизоляцию 22 мая после того, как у одного из их коллег обнаружили коронавирус.

"Четвертого июня истекают 14 дней с момента проведения последнего заседания парламента, когда мы узнали, что один из депутатов заражен. В четверг можно провести заседание парламента", - заявил Слусарь.

По его словам, представители партии "Платформа "Достоинство и правда", членом которой он является, считают необходимым созвать заседание постоянного бюро парламента для утверждения повестки заседаний на ближайшие дни.

Ранее власти Молдавии сообщили о 8360 зарегистрированных случаях коронавируса, 305 из которых стали летальными. Выявлено шесть случаев заражения коронавирусом у сотрудников парламента, из них два - у депутатов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.