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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:41
https://ria.ru/20200602/1572349327.html
Молдавская оппозиция требует возобновить заседания парламента
https://cdn23.img.ria.ru/images/149930/14/1499301486_0:864:4608:3456_1036x0_80_0_0_4bd8051c500e6de64a8a375d400a556e.jpg
РИА Новости

Молдавская оппозиция требует возобновить заседания парламента

14:41 02.06.2020
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CC BY 2.0 / t_y_l / moldovaПарламент Молдавии
Парламент Молдавии
CC BY 2.0 / t_y_l / moldova
Парламент Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Оппозиция считает необходимым провести заседание парламента Молдавии в четверг, 4 июня, поскольку срок самоизоляции депутатов истекает, сообщил на брифинге во вторник вице-спикер парламента Александр Слусарь.
Депутаты молдавского парламента были отправлены на самоизоляцию 22 мая после того, как у одного из их коллег обнаружили коронавирус.
"Четвертого июня истекают 14 дней с момента проведения последнего заседания парламента, когда мы узнали, что один из депутатов заражен. В четверг можно провести заседание парламента", - заявил Слусарь.
По его словам, представители партии "Платформа "Достоинство и правда", членом которой он является, считают необходимым созвать заседание постоянного бюро парламента для утверждения повестки заседаний на ближайшие дни.
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Ранее власти Молдавии сообщили о 8360 зарегистрированных случаях коронавируса, 305 из которых стали летальными. Выявлено шесть случаев заражения коронавирусом у сотрудников парламента, из них два - у депутатов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МолдавияВ мире
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