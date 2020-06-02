Фракция ЕР готова к обсуждению изменений в Трудовой кодекс об удаленке

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" готова к широкому обсуждению законопроекта о регулировании процесса удаленной работы, заявил руководитель фракции Сергей Неверов.
Ранее первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев сообщал РИА Новости, что внесение в Госдуму проекта поправок в Трудовой кодекс РФ запланировано на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота.
"Мы понимаем, что изменения трудового законодательства - это непростой вопрос, поскольку он, конечно, касается миллионов наших граждан. Поэтому мы готовы к широкому обсуждению законодательной инициативы... на площадке партии, наших региональных отделений и, конечно, непосредственно здесь, в Государственной думе", - сказал Неверов в ходе онлайн-совещания по совершенствованию трудового законодательства, которое проводит председатель ЕР Дмитрий Медведев.
Неверов отметил, что необходимо защитить права и интересы работников и работодателей, создать правовые условия для достижения оптимального баланса интересов сторон трудовых отношений.
Руководитель фракции ЕР также добавил, что время работы на удаленке не должно растягиваться до бесконечности, и заявил о необходимости законодательно урегулировать время, когда работодатель может звонить и писать сотруднику.