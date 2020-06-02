Фракция ЕР готова к обсуждению изменений в Трудовой кодекс об удаленке

"Мы понимаем, что изменения трудового законодательства - это непростой вопрос, поскольку он, конечно, касается миллионов наших граждан. Поэтому мы готовы к широкому обсуждению законодательной инициативы... на площадке партии, наших региональных отделений и, конечно, непосредственно здесь, в Государственной думе", - сказал Неверов в ходе онлайн-совещания по совершенствованию трудового законодательства, которое проводит председатель ЕР Дмитрий Медведев.