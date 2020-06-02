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Культура
2020-06-02T14:40
https://ria.ru/20200602/1572349228.html
ГМИИ планирует открыть выставку "Кабинет Дидро"
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РИА Новости

ГМИИ планирует открыть выставку "Кабинет Дидро"

14:40 02.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция гравюры Б.Л. Энрикье "Дени Дидро"
Репродукция гравюры Б.Л. Энрикье Дени Дидро
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Государственный музей изобразительного искусства имени А.С. Пушкина планирует открыть выставку "Кабинет Дидро" о веке Просвещения, сообщила директор музея Марина Лошак.
"Мы подготовили сюрприз, который не планировали заранее, но, надеюсь, осуществим. Это выставка, которую никто не делал прежде, она называется "Кабинет Дидро". Она расскажет о 18 веке, как веке Просвещения и о Дидро, как о человеке, который сумел суммировать то многообразие гуманитарных знаний, которое было ключом к пониманию этого времени", - сказала Лошак в эфире телеканала "Россия 24".
Она не уточнила сроки проведения выставки.
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина планирует открыться в первой декаде июля, сообщила Лошак.
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КультураНовости культурыВыставкиМарина ЛошакГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
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