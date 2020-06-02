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2020-06-02T14:55
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Путин призвал в июле начать реализацию плана по восстановлению экономики
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РИА Новости

Путин призвал в июле начать реализацию плана по восстановлению экономики

14:39 02.06.2020 (обновлено: 14:55 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Приступить к активной реализации общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ после пандемии коронавируса нужно уже с начала июля, эта работа должна вестись без пауз, заявил президент Владимир Путин.
Президент во вторник провел по видеосвязи рабочую встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, на ней он заявил, что представленный план можно взять за основу и попросил главу правительства во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана. В частности, продолжить работу над документом с объединениями предпринимателей.
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"Мы делаем это всегда, но в этой ситуации тем более такая совместная работа востребована. Все это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов", - сказал Путин.
"Обращаю на это особое внимание, так как целый ряд уже принятых решений по поддержке граждан и предприятий, вы сейчас упомянули некоторые из них, был рассчитан на второй квартал. Поэтому крайне важно, чтобы эта работа продолжалась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьезную, эффективную поддержку для уверенного восстановления", - отметил президент.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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