Путин оценил представленный план по восстановлению экономики

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство РФ проделало большую, серьезную работу над планом по восстановлению экономики, представленный документ можно взять за основу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник провел по видеосвязи рабочую встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу", - сказал Путин Мишустину.