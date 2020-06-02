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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:28
https://ria.ru/20200602/1572349030.html
Мишустин представил план по восстановлению экономики
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РИА Новости

Мишустин представил план по восстановлению экономики

14:39 02.06.2020 (обновлено: 16:28 02.06.2020)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с премьером Михаилом Мишустиным детали плана по восстановлению российской экономики от последствий пандемии коронавируса.
Президент подчеркнул, что цель государства сейчас не только стабилизировать ситуацию, главное — поддержать население и бизнес.

"Нужно добиться и долгосрочных <...> структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это прежде всего благополучие граждан, российских семей".

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Владимир Путин
Приступить к выполнению принятых решений президент поручил с июля.
Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного.
По словам премьера, сегодня особенно важно обратить внимание на безработицу.
"Закрытие предприятий или сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили эту проблему. Все это может повлечь за собой снижение доходов, а значит, платежеспособного спроса, поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости", — пояснил он.
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Всего документ содержит около 500 пунктов, стоимость его выполнения за два года — примерно пять триллионов рублей.
Как рассказал президенту Мишустин, план разбит на три этапа:
1
До конца третьего квартала 2020 года ситуация должна стабилизироваться, нужно не допустить дальнейшего падения доходов людей.
2
До второго квартала 2021 года планируется период восстановления — снижение безработицы, рост доходов до уровня 2019 года.
3
Третий-четвертый квартал 2021 года — выход экономики на устойчивый рост.
Согласно документу, поступившему в распоряжение РИА Новости, общенациональный план восстановления экономики предполагает снижение безработицы до уровня не более пяти процентов на конец 2021 года.
План содержит меры поддержки малого бизнеса, населения, предполагает развитие долгосрочных финансовых инструментов.
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Разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, Путин поручил в конце апреля.
Президент подчеркивал, что важнейшие задачи документа — поддержание спроса и загрузка производственных мощностей. Как пояснил глава государства, безработица говорит о том, что мощности экономики недозагружены, сохраняется существенный дефицит спроса.
По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2020 году снизится на пять процентов. В следующем году министерство ожидает роста ВВП на 2,8 процента.
С начала эпидемии коронавирус в России диагностировали у 423 741 человека, из них более 186 тысяч выздоровели, 5037 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинВладимир ПутинбизнесБезработицаЭкономика
Популярные комментарии
Я уже третий месяц слышу о разных планах восстановления экономики.....
2 июня, 14:40
Арсений Новиков
523102115
Повторюсь, но думаю вам полезно знать будет - "Россия 5 экономика мира (май 2020, данные МВФ), Германия например 6 место. Заводы, рабочие места и т.д. посмотрите сайты Сделано у нас и Сделано в России, в реальном времени".
2 июня, 16:16
ННиколай
90004224
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