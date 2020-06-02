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https://ria.ru/20200602/1572348889.html
Мишустин рассказал о трех этапах плана по восстановлению экономики
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РИА Новости

Мишустин рассказал о трех этапах плана по восстановлению экономики

14:36 02.06.2020 (обновлено: 15:23 02.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общенациональный план восстановления экономики РФ разбит на три этапа: стабилизация до конца третьего квартала 2020 года, восстановление до второго квартала 2021 года и выход на траекторию устойчивого роста в третьем-четвертом кварталах 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Общенациональный план предполагает три этапа, уважаемый Владимир Владимирович. Задача первого этапа - до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период - не допустить дальнейшего падения доходов людей", - сказал Мишустин.
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Второй этап, по его словам, продлится до второго квартала 2021 года. "В этот период мы сделаем все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим будет с уровнем прошлого года", - сказал премьер.
"На третьем, завершающем этапе, это третий-четвертый квартал 2021 года, мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста. При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", - заявил Мишустин.
К концу 2021 года в результате реализации общенационального плана, который есть в распоряжении РИА Новости, должны быть обеспечены следующие цели: устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение безработицы до уровня не более 5%; выход на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 2,5%.
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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