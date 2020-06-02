Мишустин назвал стоимость плана восстановления экономики

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость реализации общенационального плана восстановления российской экономики за два года составит около 5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов рублей", - сказал Мишустин, представляя план по восстановлению экономики РФ после пандемии коронавируса.
Путин в конце апреля поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом. Документ содержит мероприятия по восстановлению доходов граждан и занятости, нормализации деловой жизни и росту экономики в целом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.