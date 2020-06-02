Мишустин назвал стоимость плана восстановления экономики

"Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов рублей", - сказал Мишустин, представляя план по восстановлению экономики РФ после пандемии коронавируса.