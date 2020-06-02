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2020-06-02T14:47
https://ria.ru/20200602/1572348843.html
Мишустин назвал стоимость плана восстановления экономики
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РИА Новости

Мишустин назвал стоимость плана восстановления экономики

14:35 02.06.2020 (обновлено: 14:47 02.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость реализации общенационального плана восстановления российской экономики за два года составит около 5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов рублей", - сказал Мишустин, представляя план по восстановлению экономики РФ после пандемии коронавируса.
Путин в конце апреля поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом. Документ содержит мероприятия по восстановлению доходов граждан и занятости, нормализации деловой жизни и росту экономики в целом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинЭкономика
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