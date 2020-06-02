Путин ознакомился с планом восстановления экономики

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что предварительно ознакомился с планом восстановления экономики.
Правительство разработало план и направило его днем ранее в администрацию президента. Во вторник премьер Михаил Мишустин по видеосвязи выступает с докладом.
"Проект плана действий подготовлен, вчера получил его от правительства. Мы с вами по телефону тоже обсуждали. Соответствующие материалы есть, и уже я с ними ознакомился", - сказал Путин в ходе встречи с Мишустиным.