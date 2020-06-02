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Путин ознакомился с планом восстановления экономики
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РИА Новости

Путин ознакомился с планом восстановления экономики

14:32 02.06.2020 (обновлено: 14:45 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что предварительно ознакомился с планом восстановления экономики.
Правительство разработало план и направило его днем ранее в администрацию президента. Во вторник премьер Михаил Мишустин по видеосвязи выступает с докладом.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:30
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"Проект плана действий подготовлен, вчера получил его от правительства. Мы с вами по телефону тоже обсуждали. Соответствующие материалы есть, и уже я с ними ознакомился", - сказал Путин в ходе встречи с Мишустиным.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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