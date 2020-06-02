Телеведущий Оскар Кучера переболел COVID-19

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ведущий НТВ Ведущий НТВ Оскар Кучера рассказал, что заразился коронавирусом.

По его словам, первые симптомы болезни он почувствовал во время майских праздников, и тест на новый вирус оказался положительным.

"Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом", — рассказал Кучера в интервью "Комсомольской правде".

Он отметил, что его близкие перенесли COVID-19 легко, а у него заболевание протекало тяжелее. Тем не менее, пневмония у актера диагностирована не была и госпитализация не потребовалась.

Кучера рассказал, что сейчас чувствует себя здоровым и повторный анализ показал отрицательный результат. Тем не менее, телеведущий принял решение оставаться на самоизоляции.