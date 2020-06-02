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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:32
https://ria.ru/20200602/1572348518.html
Телеведущий Оскар Кучера переболел COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/06/1555140672_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_3f5c676455b1457bcdb00987fd0f8822.jpg
РИА Новости

Телеведущий Оскар Кучера переболел COVID-19

14:32 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ведущий НТВ Оскар Кучера рассказал, что заразился коронавирусом.
По его словам, первые симптомы болезни он почувствовал во время майских праздников, и тест на новый вирус оказался положительным.
"Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом", — рассказал Кучера в интервью "Комсомольской правде".
Он отметил, что его близкие перенесли COVID-19 легко, а у него заболевание протекало тяжелее. Тем не менее, пневмония у актера диагностирована не была и госпитализация не потребовалась.
Кучера рассказал, что сейчас чувствует себя здоровым и повторный анализ показал отрицательный результат. Тем не менее, телеведущий принял решение оставаться на самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОскар КучераКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесОбщество
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