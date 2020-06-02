Телеведущий Оскар Кучера переболел COVID-19

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ведущий НТВ Оскар Кучера рассказал, что заразился коронавирусом.
По его словам, первые симптомы болезни он почувствовал во время майских праздников, и тест на новый вирус оказался положительным.
"Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом", — рассказал Кучера в интервью "Комсомольской правде".
Он отметил, что его близкие перенесли COVID-19 легко, а у него заболевание протекало тяжелее. Тем не менее, пневмония у актера диагностирована не была и госпитализация не потребовалась.
Кучера рассказал, что сейчас чувствует себя здоровым и повторный анализ показал отрицательный результат. Тем не менее, телеведущий принял решение оставаться на самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.