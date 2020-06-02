Путин оценил своевременность действий правительства в борьбе с COVID-19

"Динамика изменений в мире нарастает, и чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверенно и результативно. Кстати говоря, по борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так. За что, конечно, слова особой признательности нашим медикам. Но и, должен отметить, правительство действовало своевременно", - сказал Путин