Главное — поддержать граждан и компании, заявил Путин

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий - не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но самое главное - поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода, это само по себе важно, безусловно", - сказал он.