Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:43
https://ria.ru/20200602/1572348412.html
Путин поинтересовался здоровьем Мишустина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571686474_0:132:3023:1832_1036x0_80_0_0_2e9b10bf9107aba90c38cfc61a7a3dfd.jpg
РИА Новости

Путин поинтересовался здоровьем Мишустина

14:43 02.06.2020
517
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, как дела у главы правительства Михаила Мишустина, тот ответил, что у него все нормально.
"Михаил Владимирович, добрый день", - начал рабочую встречу Путин.
"Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович", - ответил премьер.
"Да, слышу. Привет. Как дела? Все нормально?", - поинтересовался президент.
"Нормально, Владимир Владимирович. Работаем", - сказал Мишустин.
Накануне майских праздников Мишустин сообщил Путину, что заболел коронавирусом. Несколько недель премьер провел в больнице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко
Вчера, 13:14Распространение нового коронавируса
Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом
6140003
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинВладимир Путин
Рекомендуем
Мишустин представил Путину общенациональный план восстановления экономики
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко
Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Нацплан по экономике предполагает упрощение корпоративных отношений
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Хайко Маас оценил возможность реализации решений "нормандской четверки"
Дмитрий Медведев
Медведев: многие компании захотели оставить часть сотрудников на удаленке
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Путин: ситуация с COVID-19 оказала серьезное влияние на все сферы жизни
Президент РФ Владимир Путин
Главное — поддержать граждан и компании, заявил Путин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин спрогнозировал рост российской экономики
Министерство иностранных дел Украины
МИД Украины анонсировал переговоры в "нормандском формате"
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Телеведущий Оскар Кучера переболел COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин поручил Мишустину подготовить уточнения по реализации нацпроектов
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о трех этапах плана по восстановлению экономики
Коронавирус
В Минздраве рассказали об основных симптомах коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
Лента новостейМолния