Путин поинтересовался здоровьем Мишустина

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, как дела у главы правительства Михаила Мишустина, тот ответил, что у него все нормально.
"Михаил Владимирович, добрый день", - начал рабочую встречу Путин.
"Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович", - ответил премьер.
"Да, слышу. Привет. Как дела? Все нормально?", - поинтересовался президент.
"Нормально, Владимир Владимирович. Работаем", - сказал Мишустин.
Накануне майских праздников Мишустин сообщил Путину, что заболел коронавирусом. Несколько недель премьер провел в больнице.
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