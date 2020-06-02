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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T14:29
https://ria.ru/20200602/1572348381.html
Для голосования по Конституции понадобится паспорт, заявила Памфилова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403253_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bc7ee562f124583f4dec87ef2578cea7.jpg
РИА Новости

Для голосования по Конституции понадобится паспорт, заявила Памфилова

14:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. На голосование по поправкам в конституцию гражданин должен приходить с паспортом, чтобы подтвердить свою личность, но передавать его а руки членам комиссии не потребуется, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Ему (участнику голосования - ред.) не надо отдавать паспорт члену участковой избирательной комиссии. Он может на расстоянии открытый паспорт показать, все данные видно. Маску он может приспустить на этот момент, ничего страшного, тем более, рядом никого нет. То есть полная идентификация на всех видах голосования будет обязательно и безусловно, и все наблюдатели в этом убедятся", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Избирательный участок
Вчера, 14:00
Обнародован бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию
8500325
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФПолитика
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