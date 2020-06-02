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2020-06-02T14:28
https://ria.ru/20200602/1572348315.html
"Единая Россия" подготовила проект о поправках в Трудовой кодекс
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РИА Новости

"Единая Россия" подготовила проект о поправках в Трудовой кодекс

14:28 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила законопроект о поправках в Трудовой кодекс, его обсуждение уже началось, заявил во вторник лидер ЕР Дмитрий Медведев.
"Я поручал фракции "Единая Россия" в Госдуме подготовить проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс. Этот документ является инициативой партии, направленной на защиту интересов и благополучие людей в очень сложный пандемический период. Документ подготовлен и предусматривает целый ряд весьма существенных изменений", - сказал он в ходе онлайн-совещания ЕР по вопросу совершенствования трудового законодательства.
Медведев отметил, что изменения касаются и выплаты зарплаты при переводе на удаленную работу, продолжительности рабочего дня, электронного документооборота.
"Обсуждение этого документа уже началось", - сказал он.
Дмитрий Медведев
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РоссияДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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