"Единая Россия" подготовила проект о поправках в Трудовой кодекс

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила законопроект о поправках в Трудовой кодекс, его обсуждение уже началось, заявил во вторник лидер ЕР Дмитрий Медведев.
"Я поручал фракции "Единая Россия" в Госдуме подготовить проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс. Этот документ является инициативой партии, направленной на защиту интересов и благополучие людей в очень сложный пандемический период. Документ подготовлен и предусматривает целый ряд весьма существенных изменений", - сказал он в ходе онлайн-совещания ЕР по вопросу совершенствования трудового законодательства.
Медведев отметил, что изменения касаются и выплаты зарплаты при переводе на удаленную работу, продолжительности рабочего дня, электронного документооборота.
"Обсуждение этого документа уже началось", - сказал он.