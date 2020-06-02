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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:28
https://ria.ru/20200602/1572348286.html
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 450
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 450

14:28 02.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, увеличилось до 450, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава региона на 28 мая, число зараженных коронавирусом медработников в области составляло 319.
"Что касается инфицированных сотрудников, на сегодняшний день в общей сложности, включая все категории медицинских работников и вообще работников учреждений здравоохранения, у нас за весь период инфицировано 450 человек", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что инфицированные сотрудники выявлены во многих учреждениях области, там проведены необходимые карантинные мероприятия и дезинфекция.
Всего в области лабораторно подтверждены 3269 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1288.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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