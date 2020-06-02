В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 450

"Что касается инфицированных сотрудников, на сегодняшний день в общей сложности, включая все категории медицинских работников и вообще работников учреждений здравоохранения, у нас за весь период инфицировано 450 человек", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.