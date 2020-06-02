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2020-06-02T14:25
https://ria.ru/20200602/1572348124.html
Пандемия обострила многие вопросы трудового права, заявил Медведев
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РИА Новости

Пандемия обострила многие вопросы трудового права, заявил Медведев

14:25 02.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса обострила многие вопросы в сфере трудового права в РФ, заявил во вторник лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Ровно месяц назад мы с вами обсуждали определенные подходы, практически в том же формате, говорили о тех направлениях, по которым необходимо совершенствовать трудовое право в нашей стране, ну и этапы корректировки Трудового кодекса и всего массива трудового законодательства. Пандемия обострила очень многие вопросы в этой сфере", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания ЕР по вопросу совершенствования трудового законодательства.
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