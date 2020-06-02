Пандемия обострила многие вопросы трудового права, заявил Медведев

"Ровно месяц назад мы с вами обсуждали определенные подходы, практически в том же формате, говорили о тех направлениях, по которым необходимо совершенствовать трудовое право в нашей стране, ну и этапы корректировки Трудового кодекса и всего массива трудового законодательства. Пандемия обострила очень многие вопросы в этой сфере", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания ЕР по вопросу совершенствования трудового законодательства.