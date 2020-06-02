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2020-06-02T14:25
https://ria.ru/20200602/1572348090.html
Котяков рассказал о средствах на выплаты для семей с детьми до трех лет
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РИА Новости

Котяков рассказал о средствах на выплаты для семей с детьми до трех лет

14:25 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти РФ планируют потратить 75 миллиардов рублей на выплаты для семей с детьми до трех лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Отмечу, что общий объем средств, который предусмотрен для данной выплаты, составляет почти 75 миллиардов рублей. Еще раз скажу, что эта выплата платится ежемесячно на протяжении апреля, мая и июня по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет", - рассказал Котяков на брифинге во вторник.
Министр подчеркнул, что "на сегодняшний день поддержка семей с детьми является приоритетной задачей для правительства РФ".
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