Котяков рассказал о средствах на выплаты для семей с детьми до трех лет

"Отмечу, что общий объем средств, который предусмотрен для данной выплаты, составляет почти 75 миллиардов рублей. Еще раз скажу, что эта выплата платится ежемесячно на протяжении апреля, мая и июня по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет", - рассказал Котяков на брифинге во вторник.