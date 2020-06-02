В Крыму учредили медаль за вклад в развитие отношений России и Украины

"Мы решили на совете общины учредить медаль "Переяславська рада". Очень символично получилось", - сказала Гридчина в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня", где состоялась презентация медали.

Награда будет вручаться за вклад в развитие дружеских отношений народов России и Украины. "Медалью мы будем поощрять людей, которые много вкладывают в сохранение мира между двумя братскими народами", - подчеркнула Гридчина.