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В Крыму учредили медаль за вклад в развитие отношений России и Украины
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РИА Новости

В Крыму учредили медаль за вклад в развитие отношений России и Украины

14:22 02.06.2020
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© из личного архиваПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© из личного архива
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Медаль "Переяславська рада" учреждена в Крыму для награждения за вклад в развитие дружеских отношений народов России и Украины, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"Мы решили на совете общины учредить медаль "Переяславська рада". Очень символично получилось", - сказала Гридчина в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня", где состоялась презентация медали.
Награда будет вручаться за вклад в развитие дружеских отношений народов России и Украины. "Медалью мы будем поощрять людей, которые много вкладывают в сохранение мира между двумя братскими народами", - подчеркнула Гридчина.
По ее словам, первая медаль будет вручена главе Крыма Сергею Аксенову, который оказал поддержку в открытии информационного портала и издании журнала на украинском языке.
"Максимальная поддержка от властей республики исходит для украинской общины", - отметила Гридчина.
Города юго-западного побережья Крымского полуострова
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Анастасия ГридчинаУкраинаОбщество
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